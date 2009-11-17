Win32 приложение - конфигуратор дисков

Прикладное ПОЗакрыт11 заявок359 просмотров
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Нужно сделать приложение - аналог веб-скрипта http://new.skad.ru/matching/ по функциональности. В основе алгоритма - excel-таблица http://www.skad.ru/download/catalog_primenimosti.xls

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14 лет назад
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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