Win32 приложение - конфигуратор дисков

Модули: 1. Агент 2. Сервер 3. Выдача Суть задачи. Агенты, установленные на компьютерах, посылают серверу сообщения из журналов событий windows. Фильтры событий регулируются на сервере для каждого клиента. Запись событий происходит в mysql. Выдача происходит по web. Также нужно высылать ...
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Нужно сделать приложение - аналог веб-скрипта http://new.skad.ru/matching/ по функциональности. В основе алгоритма - excel-таблица http://www.skad.ru/download/catalog_primenimosti.xls
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