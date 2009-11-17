Парсинг HTML Dom Программа снятия данных с сайтов.

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Программа снятия данных с сайтов , нa .Net

Программа сканирует сайт, DOM , переходит по линкам и снимает информацию.

Сфера применения дайжест продуктов или услуг.

Пример примемемия .

У нас есть каталог товаров с разных магазинов и сайты магазинов которые эти товары продают. Для того чтобы поддерживать актуальные цены, необходимо сканировать магазины , проходить по все товарам и фиксировать изменения цен.

Программа должна быть с гибкой настройкой , которую можно настраивать под разные сайты.Настройка должна храниться отдельно для каждого сайта в формате XML.

HTML
14 лет назад
vpsoft
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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