Парсинг HTML Dom Программа снятия данных с сайтов.

Программа снятия данных с сайтов , нa .Net

Программа сканирует сайт, DOM , переходит по линкам и снимает информацию.

Сфера применения дайжест продуктов или услуг.

Пример примемемия .

У нас есть каталог товаров с разных магазинов и сайты магазинов которые эти товары продают. Для того чтобы поддерживать актуальные цены, необходимо сканировать магазины , проходить по все товарам и фиксировать изменения цен.

Программа должна быть с гибкой настройкой , которую можно настраивать под разные сайты.Настройка должна храниться отдельно для каждого сайта в формате XML.