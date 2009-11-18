CDM (complex of development of memory)

Программа предназначена для тестирования и развития памяти.

Включает в себя базу в которой должны сохранятся данные о каждом пользователе: логин, пароль, какие тесты и упражнения прошел данный пользователь, вывод результата на график(начальный уровень, промежуточный и конечный).Также включает в себя сами тесты и упражнения для развития памяти.

Еще логин и пароль для администратора, который буде видеть всех пользователей и сможет удалять их записи в случае необходимости.

Интерфейс такого плана как в программе которую можно посмотреть на сайте http://www.effecton.ru/163.html (демо-версия)

язык Delphi

ориентировочное ТЗ прилагается