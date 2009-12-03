Автоматизатор действий в готовой программе

Есть готовая лицензионная программа, автор не хочет её дорабатывать или продать исходники.

Описываю задачу в общих чертах.

В программе есть кнопка она открывает окошко, в которое надо вбивать текст и нажимать кнопку.

Надо делать это много раз.

Можно было бы сделать это и автоматизатором готовым каким-то, но нужно перед нажатием на кнопку в таблице на экране выбирать подходящую по параметрам строку, а, после выполнения действия, получать ответ в логе программы, и в случае успешного выполнения второй раз эту строку не выбирать. А это имхо проще сделать на уровне отладчика и сторонней приблуды, а не анализируя экран и посылая сообщения в программу.

Так надо перебрать все строки и после этого ждать появления новых, подходящих по параметрам.

Насколько я понял с помощью Olly, программа написана на C++, WinAPI. Но я не спец.

Мне удалось найти только открываемое окно и поля в нем, но я не знаю как можно взаимодействовать с запущеной программой.

Это вообще возможно? Можно ли вызвать внутреннюю функцию и передать параметры из сторонней программы?

Кажется, функция не в dll, а в самом exe.

БД в программе в формате MDB, можно попробовать анализировать её и, не открывая окно, вызывать сразу функцию с нужными параметрами, пометку об успешном выполнении можно тоже хранить в базе программы. Это в идеале.

За быструю реализацию идеала готов заплатить много.

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