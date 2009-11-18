Загрузочное Logo в программе сделать (Delphi)

Прикладное ПОЗакрыт13 заявок762 просмотра
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Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы.

Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, должен подстраиваться под размеры формы. Такое возможно средствами Delphi сделать? Или нужно дополнительно много кода писать? Если второе, тогда отпадает, тогда нужен статический по размерам фон.

Первый вариант фона - это разные варианты градиента (заливки), мне высылали один варинт, понравилось.

Остальные варианты фона нужно выдрать (или просто сделать такой-же) из лого TheBat, у него фон на Лого двухуровненвый, наверху один, внизу другой. Мне нужно сделать оба варианта, я выберу какой красивее для моей Лого.

Упростил до предела, теперь надеюсь всем понятно.

Все это очень легко делается, но нужно делать в Delph7, потому что у меня Delphi7, предыдущий исполнитель делал в Delphi 2007 и файлы не компилировались.

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Delphi
14 лет назад
AllOk
Vasiliy 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
coolmarat
Марат 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$3
3 дня
Человек не выполнил задание. Просто не выполнил. Предложил взамен сделать нечто другое, чего не требовалось.
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