Заскинить программу

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки418 просмотров
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Добрый вечер!

В приложении дизайн программы в PSD. Требуется:

1) !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сделать форму с прозрачностью и полупрозрачностью без контролов.

2) (Необязательно) Сделать полнофункциональный макет интерфейса, чтобы можно было потыкать мышкой в кнопки и чекбоксы.

Язык и средства:

1) Строго Delphi

2) Желательно бесплатные компоненты и библиотеки. Платные тоже можно, но это хуже.

3) Использование AlphaSkins будет большим плюсом. Правда лично у меня не получилось натянуть его на этот дизайн.

Порядок сдачи и оплаты:

1) Вы присылаете мне скомпиленную программу с натянутым дизайном. А также ее стоимомсть и использованные сторонние средства (только названия).

2) Я ее смотрю, если все ок, оплачиваю.

3) Вы высылаете мне исходники и все рабочие материалы.

ВНИМАНИЕ!! Результат нужен очень срочно (крайний срок в субботу), поэтому:

1) Не присылайте мне полурабочие варианты, так я и сам могу.

2) Не надо писать "попытаюсь", я сам уже пытался. Нужен рабочий вариант.

3) Доплата за срочность, разумеется, будет.

4) Предоплаты нет.

14 лет назад
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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