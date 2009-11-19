Заскинить программу

Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы. Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
В приложении дизайн программы в PSD. Требуется:
1) !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сделать форму с прозрачностью и полупрозрачностью без контролов.
2) (Необязательно) Сделать полнофункциональный макет интерфейса, чтобы можно было потыкать мышкой в кнопки и чекбоксы.
Язык и средства:
1) Строго Delphi
2) Желательно бесплатные компоненты и библиотеки. Платные тоже можно, но это хуже.
3) Использование AlphaSkins будет большим плюсом. Правда лично у меня не получилось натянуть его на этот дизайн.
Порядок сдачи и оплаты:
1) Вы присылаете мне скомпиленную программу с натянутым дизайном. А также ее стоимомсть и использованные сторонние средства (только названия).
2) Я ее смотрю, если все ок, оплачиваю.
3) Вы высылаете мне исходники и все рабочие материалы.
ВНИМАНИЕ!! Результат нужен очень срочно (крайний срок в субботу), поэтому:
1) Не присылайте мне полурабочие варианты, так я и сам могу.
2) Не надо писать "попытаюсь", я сам уже пытался. Нужен рабочий вариант.
3) Доплата за срочность, разумеется, будет.
4) Предоплаты нет.
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