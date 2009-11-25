Нужна програмка для обработки данных

Есть готовая лицензионная программа, автор не хочет её дорабатывать или продать исходники. Описываю задачу в общих чертах. В программе есть кнопка она открывает окошко, в которое надо вбивать текст и нажимать кнопку. Надо делать это много раз. Можно ...