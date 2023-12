Для сканера net-snmp нужен перловый скрипт для проверки доступности некого списка адресов, с известным логин/пасс.

общее описание тут: http://search.cpan.org/~turnstep/Net-SSH-Perl-1.34/lib/Net/SSH/Perl.pm

ниже пример для telnet.

============================

telnet.pl

#!/usr/netcool/precision/perl/lib/

use Net::Telnet ();

##Login/Passord############

$username=cocdumon;

$passwd=CjwleVjy;

##Check telnet credentials#######

while ()

{#print "ip: $_";

$t = new Net::Telnet (Timeout => 2, Prompt => '/.*[#\$>][ ]*$/'); $t->open("$_"); $t->login($username, $passwd);} ============================ telnet.sh #!/bin/bash -x FILE=`cat $1`; echo `date` > ./ip_telnet for i in $FILE do echo $i | perl test_telnet.pl > /dev/null 2>&1; echo $i $? >> ./ip_telnet done; echo finished >> ./ip_telnet exit 0 ============================