Нужен перловый скрипт

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Для сканера net-snmp нужен перловый скрипт для проверки доступности некого списка адресов, с известным логин/пасс.

общее описание тут: http://search.cpan.org/~turnstep/Net-SSH-Perl-1.34/lib/Net/SSH/Perl.pm

ниже пример для telnet.

============================

telnet.pl

#!/usr/netcool/precision/perl/lib/

use Net::Telnet ();

##Login/Passord############

$username=cocdumon;

$passwd=CjwleVjy;

##Check telnet credentials#######

while ()

{#print "ip: $_";

$t = new Net::Telnet (Timeout => 2, Prompt => '/.*[#\$>][ ]*$/'); $t->open("$_"); $t->login($username, $passwd);} ============================ telnet.sh #!/bin/bash -x FILE=`cat $1`; echo `date` > ./ip_telnet for i in $FILE do echo $i | perl test_telnet.pl > /dev/null 2>&1; echo $i $? >> ./ip_telnet done; echo finished >> ./ip_telnet exit 0 ============================

14 лет назад
kecl
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Demiurh
Тут 
86 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
50 отзывов(-3)
14 лет назад
$10
1 день
Все хорошо сделано, заказчик доволен. Спасибо! Продолжим сотрудничество.
Редкий тип посредника - он не зарабатывает. а работает. Очень рекомендую!
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