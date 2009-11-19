Построить FFT звука в Windows

Написать ПО, которое будет выводить в графическом виде (DX, OpenGL на выбор исполнителя) FFT звука.

Графика будет предоставлена выбранному исполнителю.

Имеется в виду нечто типа http://www.dreer.ch/fft2.gif

Звук требуется снимать весь, т.е. одновременно могут работать несколько проигрывателей, и звук нужно снимать, соответственно, весь, смешанный (возможно, здесь нужно брать звук с выхода звуковой карты или как-то еще)

Тестовое задание:

Я хочу убедиться, что выбранный человек точно разбирается в области и умеет снимать воспроизводимый звук.

Сделайте программу, которая будет в реальном времени показывать уровень звука на выходе (числом, графически, в консоль - как хотите)

Без выполненного тестового задания предложения пожалуйста не оставляйте.

Бюджет фиксирован - 3000 р, оплата по Webmoney (WMR), срок - 5 дней.