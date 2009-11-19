Построить FFT звука в Windows

Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы. Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать ПО, которое будет выводить в графическом виде (DX, OpenGL на выбор исполнителя) FFT звука.
Графика будет предоставлена выбранному исполнителю.
Имеется в виду нечто типа http://www.dreer.ch/fft2.gif
Звук требуется снимать весь, т.е. одновременно могут работать несколько проигрывателей, и звук нужно снимать, соответственно, весь, смешанный (возможно, здесь нужно брать звук с выхода звуковой карты или как-то еще)
Тестовое задание:
Я хочу убедиться, что выбранный человек точно разбирается в области и умеет снимать воспроизводимый звук.
Сделайте программу, которая будет в реальном времени показывать уровень звука на выходе (числом, графически, в консоль - как хотите)
Без выполненного тестового задания предложения пожалуйста не оставляйте.
Бюджет фиксирован - 3000 р, оплата по Webmoney (WMR), срок - 5 дней.
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