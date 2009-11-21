Нужна программка - "образователь XML"

Прикладное ПОЗавершен3 заявки514 просмотров
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Мне нужна программка которая выглядит так

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Мне надо что бы я могла добавлять неограниченное количество статей. А он из них генерировал фаил xml

Вот пример кода 1 статьи

название

http://www-forex-ru.ru/?p=

Sat, 14 Nov 2009 10:59:15 +0000

14 лет назад
Lyubava
Любава 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
fleshmober
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$20
2 дня
Это наверное единственный человек, который не стал мне пудрить мозги по цене и подошел к работе с умом. Спасибо. Будем работать и вне сайта тоже.
!
EASoft
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Очень хорошо сработались. Были учтены все мои пожелания и капризы. Программа была созданна за считанные минуты. Ну в последующем уже корректировалась под меня. Спасибо большое за сотрудничество! Думаю что и в дальнейшем буду работать с Сергеем
Приятный заказчик, всячески содействовал по мере выполнения задания. Очень доволен сотрудничеством.
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