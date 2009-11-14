Программа для подсчета всех внешних ссылок с сайта

Нужно написать программу, в которой я ввожу адрес сайта, программа заходит на сайт, сканирует абсолютно все страницы сайта и

1) Показывает мне (как в системе Sape) все внешние ссылки с сайта.

2) Показывает внутренние ссылки сайта.

3) Показывает уровень вложенности каждой ссылки (страницы URL сайта).

4) В настойках программы должна быть возможность менять количество запросов к сайту.

5) В программе должен быть файлик в котором можно программу полностью сделать, например, на английском и других языках (переводить программу на несколько языков не надо, это я сделаю сам).

6) Также для того, чтобы программа смогла увидеть 100% все страницы сайта, она должна уметь кушать карту сайта "sitemap.xml". Примерно как тут: http://fuza.ru/sitemap.xml (DLE)

Более подробнее о программе при переписке ;)

Пожалуйста, указывайте цены и контактные данные :)