Программа для подсчета всех внешних ссылок с сайта

Разработка приложения в Microsoft Visual C++ с использованием библиотек MFC и OpenGL. Простыми словами - своего рода вьювер, который может загружать одновременно несколько изображений BMP (до 256) из директории (мозаика), а затем иметь возможность ...
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Нужно написать программу, в которой я ввожу адрес сайта, программа заходит на сайт, сканирует абсолютно все страницы сайта и
1) Показывает мне (как в системе Sape) все внешние ссылки с сайта.
2) Показывает внутренние ссылки сайта.
3) Показывает уровень вложенности каждой ссылки (страницы URL сайта).
4) В настойках программы должна быть возможность менять количество запросов к сайту.
5) В программе должен быть файлик в котором можно программу полностью сделать, например, на английском и других языках (переводить программу на несколько языков не надо, это я сделаю сам).
6) Также для того, чтобы программа смогла увидеть 100% все страницы сайта, она должна уметь кушать карту сайта "sitemap.xml". Примерно как тут: http://fuza.ru/sitemap.xml (DLE)
Более подробнее о программе при переписке ;)
Пожалуйста, указывайте цены и контактные данные :)
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