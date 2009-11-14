Программа для распознования обьектов с видео

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Требуется компьютерная программа, которая имеет функцию определить объекты в движении на видео.

Программа должна иметь возможность выбора фрагментов, в видео, на изменения в которых программа будет реагировать.

При определении объекта в помеченном фрагменте, программа делает фотку объекта (скриншот).

Выкладываю к примеру, 2 видео дороги, нужно чтобы программа определяла что проезжает автомобиль, и фотографировала его.

http://www.filefactory.com/file/a1c7f6a/n/Video1.avi

http://www.filefactory.com/file/a1c7gf8/n/video11.avi

14 лет назад
agptau
Max Max 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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