Программа для распознования обьектов с видео

Требуется компьютерная программа, которая имеет функцию определить объекты в движении на видео.

Программа должна иметь возможность выбора фрагментов, в видео, на изменения в которых программа будет реагировать.

При определении объекта в помеченном фрагменте, программа делает фотку объекта (скриншот).

Выкладываю к примеру, 2 видео дороги, нужно чтобы программа определяла что проезжает автомобиль, и фотографировала его.

http://www.filefactory.com/file/a1c7f6a/n/Video1.avi

http://www.filefactory.com/file/a1c7gf8/n/video11.avi