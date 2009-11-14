Программа для распознования обьектов с видео

Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы. Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, ...
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Требуется компьютерная программа, которая имеет функцию определить объекты в движении на видео.
Программа должна иметь возможность выбора фрагментов, в видео, на изменения в которых программа будет реагировать.
При определении объекта в помеченном фрагменте, программа делает фотку объекта (скриншот).
Выкладываю к примеру, 2 видео дороги, нужно чтобы программа определяла что проезжает автомобиль, и фотографировала его.
http://www.filefactory.com/file/a1c7f6a/n/Video1.avi
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