Программа для автоматизации работы с twitter

Ситуация такая, в моей DLL есть маленькая форма - лого, которое отображается во время загрузки программы. Ей нужно сделать фон, в нескольких вариантах для меня, я выберу потом. Размеры формы я могу менять, поэтому фон, ...
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Здравствуйте!
Необходимо написать программу для автоматизации работы с twitter.com
Задание можно скачать тут slil.ru/28228197
Срок 2 недели, бюджет 15000 рублей
Без предоплаты, можно работать по безопасной сделке http://www.weblancer.net/help/16.html
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