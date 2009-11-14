Требуется компьютерная программа, которая имеет функцию определить объекты в движении на видео. Программа должна иметь возможность выбора фрагментов, в видео, на изменения в которых программа будет реагировать. При определении объекта в помеченном фрагменте, программа делает фотку объекта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка приложения в Microsoft Visual C++ с использованием библиотек MFC и OpenGL.
Простыми словами - своего рода вьювер, который может загружать одновременно несколько изображений BMP (до 256) из директории (мозаика), а затем иметь возможность заменять какие-то фрагменты этой мозаики или всю мозаику при присутствии обновлений в определённой директории.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ. (Техническое задание)
1. В качестве исходных материалов для проведения работ будут представлены:
• растровые изображения топографических слоев электронных карт заданного региона в различном разрешении: 10, 20 и 40 метров в пикселе;
• растровые изображения матриц высот рельефа местности, созданные средствами ГИС "Карта-2005";
• ортофотопланы космической съемки среднего и высокого разрешения (14 и 0.6 м в пикселе);
• растровые снимки (кадры), полученные при видео съемке аппаратурой БЛА;
2. Исходные изображения подстилающей поверхности имеют размер 4096х4096 пикселей и представляются в формате *.BMP; (24-бита).
3. Разрабатываемое программное обеспечение должно быть выполнено для операционной системы Windows XP на языке Visual С++ и иметь модульную структуру для дальнейшей модернизации.
4. Интерфейс пользователя в разрабатываемом приложении ("2D-РЕГИОН") должен быть выполнен на русском языке, без справочного раздела "Help".
5. В приложении должна быть реализованы следующие функции:
• загрузка общих растровых изображений из специально сформированных директорий (\\Камчатка\ГИС, \\Камчатка\КОСМОС; \\Камчатка\БЛА) по выбору пользователем в окне приложения "Выбор типа данных";
• "прокрутка" изображений в окне "Регион Камчатка" с помощью кнопок скроллинга;
• перемасштабирование с помощью мыши (или специальных сервисных кнопок) с двукратным коэффициентом увеличения\уменьшения масштаба;
• замена загруженного изображения на другое по выбору пользователя;
6. В приложении также должен быть реализован режим замены фрагментов общего изображения на фрагменты из специальной директории "\\Камчатка\Обновленные фрагменты":
• в дочерних поддиректориях \ГИС, \КОСМОС; \БЛА располагаются файлы фрагментов обновленных текстур;
• обновление должно быть проведено по решению пользователя, которому для анализа возможности обновления по локальной сети приходит логический признак "Есть обновление региона" (0\1);
• количество фрагментов на заданный регион составляет 16х16 (256 фрагментов);
• для корректного внедрения конкретного фрагмента в общее изображение региона необходимо учитывать его нумерацию (слева направо и сверху вниз), которая используется в названии файла (первые 4 позиции – код региона, например, "С100", 5,6 и 7 позиции – номер фрагмента от 1 до 255);
- Похожие заказы
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $522
Здравствуйте! Необходимо написать программу для автоматизации работы с twitter.com Задание можно скачать тут slil.ru/28228197 Срок 2 недели, бюджет 15000 рублей Без предоплаты, можно работать по безопасной сделке http://www.weblancer.net/help/16.htmlПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужна программка которая выглядит так поля: 1 Название статьи 1 Текст статьи 1 Раздел Кнопка добавить. Мне надо что бы я могла добавлять неограниченное количество статей. А он из них генерировал фаил xml Вот пример кода 1 статьи название http://www-forex-ru.ru/?p= Sat, 14 Nov ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Написать ПО, которое будет выводить в графическом виде (DX, OpenGL на выбор исполнителя) FFT звука. Графика будет предоставлена выбранному исполнителю. Имеется в виду нечто типа http://www.dreer.ch/fft2.gif Звук требуется снимать весь, т.е. одновременно могут работать несколько проигрывателей, и звук ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Есть сайт файлового архива на php + mysql. Файлы имеют название, описание, тип и разложены по древовидной структуре каталогов. Нужна прога под win для сбора и сортировки файлов на локальном компе с последующей заливкой на сайт. Примерная ...Завершен14 лет назад
Добрый вечер! В приложении дизайн программы в PSD. Требуется: 1) !!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Сделать форму с прозрачностью и полупрозрачностью без контролов. 2) (Необязательно) Сделать полнофункциональный макет интерфейса, чтобы можно было потыкать мышкой в кнопки и чекбоксы. Язык и средства: 1) ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть табличка - 4000 слов. Прогнать эти слова через поисковый сайт, пропарсить ответ (цифра) поисковика по каждому слову.Каждое слово и цифру занести в итоговую табличку (любой формат-txt,xls).Прикладное ПО17 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сканера net-snmp нужен перловый скрипт для проверки доступности некого списка адресов, с известным логин/пасс. общее описание тут: http://search.cpan.org/~turnstep/Net-SSH-Perl-1.34/lib/Net/SSH/Perl.pm ниже пример для telnet. ============================ telnet.pl #!/usr/netcool/precision/perl/lib/ use Net::Telnet (); ##Login/Passord############ $username=cocdumon; $passwd=CjwleVjy; ##Check telnet credentials####### while () {#print "ip: $_"; $t = new Net::Telnet (Timeout => 2, Prompt ...Завершен14 лет назад
- $70
Нужна программка для обработки данных, обрабатываем .csv, консоль, код с хорошими комментариями, бюджет до 70, сроки 1-2 дня.Завершен14 лет назад
- $25
Требуется реализовать следующие 2 программы 1) Определить спецификации классов для реализации агрегата и его и тератора который реализует возможность имзенения алгоритма поиска следующего элемента во время выполнения программы. Использовать шаблоны Iterator, Factory Method, Strategy. 2) Определить спецификации классов для ...Завершен14 лет назад