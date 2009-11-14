Разработка приложения в Microsoft Visual C++

$150
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок501 просмотр
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Разработка приложения в Microsoft Visual C++ с использованием библиотек MFC и OpenGL.

Простыми словами - своего рода вьювер, который может загружать одновременно несколько изображений BMP (до 256) из директории (мозаика), а затем иметь возможность заменять какие-то фрагменты этой мозаики или всю мозаику при присутствии обновлений в определённой директории.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ. (Техническое задание)

1. В качестве исходных материалов для проведения работ будут представлены:

• растровые изображения топографических слоев электронных карт заданного региона в различном разрешении: 10, 20 и 40 метров в пикселе;

• растровые изображения матриц высот рельефа местности, созданные средствами ГИС "Карта-2005";

• ортофотопланы космической съемки среднего и высокого разрешения (14 и 0.6 м в пикселе);

• растровые снимки (кадры), полученные при видео съемке аппаратурой БЛА;

2. Исходные изображения подстилающей поверхности имеют размер 4096х4096 пикселей и представляются в формате *.BMP; (24-бита).

3. Разрабатываемое программное обеспечение должно быть выполнено для операционной системы Windows XP на языке Visual С++ и иметь модульную структуру для дальнейшей модернизации.

4. Интерфейс пользователя в разрабатываемом приложении ("2D-РЕГИОН") должен быть выполнен на русском языке, без справочного раздела "Help".

5. В приложении должна быть реализованы следующие функции:

• загрузка общих растровых изображений из специально сформированных директорий (\\Камчатка\ГИС, \\Камчатка\КОСМОС; \\Камчатка\БЛА) по выбору пользователем в окне приложения "Выбор типа данных";

• "прокрутка" изображений в окне "Регион Камчатка" с помощью кнопок скроллинга;

• перемасштабирование с помощью мыши (или специальных сервисных кнопок) с двукратным коэффициентом увеличения\уменьшения масштаба;

• замена загруженного изображения на другое по выбору пользователя;

6. В приложении также должен быть реализован режим замены фрагментов общего изображения на фрагменты из специальной директории "\\Камчатка\Обновленные фрагменты":

• в дочерних поддиректориях \ГИС, \КОСМОС; \БЛА располагаются файлы фрагментов обновленных текстур;

• обновление должно быть проведено по решению пользователя, которому для анализа возможности обновления по локальной сети приходит логический признак "Есть обновление региона" (0\1);

• количество фрагментов на заданный регион составляет 16х16 (256 фрагментов);

• для корректного внедрения конкретного фрагмента в общее изображение региона необходимо учитывать его нумерацию (слева направо и сверху вниз), которая используется в названии файла (первые 4 позиции – код региона, например, "С100", 5,6 и 7 позиции – номер фрагмента от 1 до 255);

14 лет назад
GTR-man
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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