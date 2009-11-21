Разработка робота для игры на betfair.com

Есть ПО написанное из исходников (vs 2008 с++) http://www.geopainting.com/ru Для его выпуска необходимы некоторые изменения по указанному ТЗ Требования: с++ сделать быстро и хорошо :) работы приблизительно на 2 недели в дальнейшем рассматривается вопрос о поддержке этого ПО - новые версии. От ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка статистического алгоритма для плюсовой игры на бирже ставок betfair.com.
Абсолютно любой стартовый взнос в расчете на любое количество итераций.
Интересуют x-change игры, betdaq, horse racing, спорт. тотализатор и прочее.
Для начала взаимодействия достаточно несколько грамотных мыслей или гипотез.
Не праздный вопрос, в алгоритмы уже вложено много сил и средств, просто поиск параллельных путей.
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