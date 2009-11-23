Две небольшие программки на Delphi

Разработка приложения в Microsoft Visual C++ с использованием библиотек MFC и OpenGL. Простыми словами - своего рода вьювер, который может загружать одновременно несколько изображений BMP (до 256) из директории (мозаика), а затем иметь возможность ...
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Здравствуйте. мне необходимо сделать две программки:
1. проверка авторизции Ftp, т.е. есть имя, пароль и сервер и проверить правильность данных.
Данные вида ftp://test:[email protected]:21/
2. проверка авторизции на сайт маил.ру , т.е. есть имя и пароль и проверить правильность данных по протоколу pop3.
Данные вида email://test:[email protected]:21/
Программы должны работать через винсокс и иметь много поточность, т.е. быстро и без тормозов при проверке многих данных.
Дизайн самый минимальный: две кнопки (открыть файл текстовый и проверить), два мемо (куда загружается список и валидные данные) и прогрессбар.
также вторая программка должно иметь возможность работать через прокси.
Оплата через webmoney.
Также связаться можно по адресу vasly-sokolov @ rambler.ru.
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