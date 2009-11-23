Две небольшие программки на Delphi

Здравствуйте. мне необходимо сделать две программки:

1. проверка авторизции Ftp, т.е. есть имя, пароль и сервер и проверить правильность данных.

Данные вида ftp://test:[email protected]:21/

2. проверка авторизции на сайт маил.ру , т.е. есть имя и пароль и проверить правильность данных по протоколу pop3.

Данные вида email://test:[email protected]:21/

Программы должны работать через винсокс и иметь много поточность, т.е. быстро и без тормозов при проверке многих данных.

Дизайн самый минимальный: две кнопки (открыть файл текстовый и проверить), два мемо (куда загружается список и валидные данные) и прогрессбар.

также вторая программка должно иметь возможность работать через прокси.

Оплата через webmoney.

Также связаться можно по адресу vasly-sokolov @ rambler.ru.