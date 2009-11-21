Программа для spss

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Требуется разработка программы, с помощью которой вносятся обширные медецинские данные пациентов данные в базу, затем по выборке переносятся в spss

Файл spss прилагаю. Требуется частный программист

14 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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