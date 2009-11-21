Программа для spss

Есть файлы на несколько гигабайт (до 8 ГБ)! текстовые. Нужна програмка десктопная, которая перегонит их в дамп mysql (чтобы потом импортировал уже в БД этот дамп) В текстовых файлах информация для одной колонки в таблице, разделителем ...