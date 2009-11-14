Программа для работы с прайс листами excel

Необходима программа обработки прайсов. Которая смогла бы из 7-9 прайсов выбирать лучшее ценовое решение для каждой позиции. Категории товаров - мобильные телефоны.

Наименования могут различаться по написанию. Например nokia 6700 classic у разных поставщиков может быть записана как:

6700 classic

nokia 6700

6700

nokia 6700 classic (black)

6700 black

6700 chrome

nokia 6700 chrome

Программа должна формировать единый прайс лист по поставщикам. Чтобы не копаться в 10-30 листах прайсов в поисках лучшего предложения, но распечатать один прайс из 3-4 листов с лучшими предложениями и работать по нему.

Т.е. импортировал несколько прайсов в программу => программа выбрала лучшие ценовые предложения => составила по ним единый прайс лист с указанием поставщика. Основная сложность - настроить фильтры, чтобы программа учитывала разные написания одних и тех же позиций товаров (небольшая ручная правка допускается).

Что касается требований к самой программе - для меня не имеет значения, напишите ли вы вручную с нуля или предложите готовый продукт. Главное, чтобы программа выполняла возложенные на нее функции.

Ориентировочный бюджет - 1000р.

Спасибо за заявки. Сейчас ведутся перегоровы с исполнителями.