Небольшая утилитка по обработке текстового файла

Разработка приложения в Microsoft Visual C++ с использованием библиотек MFC и OpenGL. Простыми словами - своего рода вьювер, который может загружать одновременно несколько изображений BMP (до 256) из директории (мозаика), а затем иметь возможность ...
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Есть файлы на несколько гигабайт (до 8 ГБ)! текстовые.
Нужна програмка десктопная, которая перегонит их в дамп mysql (чтобы потом импортировал уже в БД этот дамп)
В текстовых файлах информация для одной колонки в таблице, разделителем между новыми ячейками будет являться то слово или сочетание символов, которое укажу в настройках программы при запуске, так же в настройках указываю переводить ли в utf-8 кодировку, а так же название таблицы и название столбца в mysql таблице для формирования sql запроса, формирующегося во время работы утилитки. Пример файла небольшого из нескольких записей в приложении (там разделителем будет являться слово LOKOMAS). Должно при этом сохраняться форматирование такое, которое было, т.е. вот к примеру откройте файл в ворде - вот где есть переводы строк, там они и должны остаться после импорта дампа в БД, т.е. если я потом буду экспортировать из БД обратно в текстовые файлы, то чтобы с форматированием проблем не было и сохранились переводы строк.
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