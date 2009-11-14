Небольшая утилитка по обработке текстового файла

Есть файлы на несколько гигабайт (до 8 ГБ)! текстовые.

Нужна програмка десктопная, которая перегонит их в дамп mysql (чтобы потом импортировал уже в БД этот дамп)

В текстовых файлах информация для одной колонки в таблице, разделителем между новыми ячейками будет являться то слово или сочетание символов, которое укажу в настройках программы при запуске, так же в настройках указываю переводить ли в utf-8 кодировку, а так же название таблицы и название столбца в mysql таблице для формирования sql запроса, формирующегося во время работы утилитки. Пример файла небольшого из нескольких записей в приложении (там разделителем будет являться слово LOKOMAS). Должно при этом сохраняться форматирование такое, которое было, т.е. вот к примеру откройте файл в ворде - вот где есть переводы строк, там они и должны остаться после импорта дампа в БД, т.е. если я потом буду экспортировать из БД обратно в текстовые файлы, то чтобы с форматированием проблем не было и сохранились переводы строк.

Указывайте пожалуйста сроки и цену.