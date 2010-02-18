Компонент(форма) для BuilderC++ - WYSIWYG-редактор

Для приложения, созданом в Builder C++ 6 нужен WYSIWYG-редактор (HTML-редактора), с функционалом, как большинство известных (TinyMCE; редактор сообщений на форумах, например, phpBB).

Т.е, это должна быть форма (или часть формы - компонент), на которой есть поле для текста, а сверху кнопочки редактирования (жирность, наклон, подчеркнуто, цвет, выравнивание, размер шрифт, список и т.п.)

готов купить существующий или,

если такого еще не существует, то сколько это будет стоить на заказ?