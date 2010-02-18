Компонент(форма) для BuilderC++ - WYSIWYG-редактор

Прикладное ПОЗавершен3 заявки263 просмотра
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Для приложения, созданом в Builder C++ 6 нужен WYSIWYG-редактор (HTML-редактора), с функционалом, как большинство известных (TinyMCE; редактор сообщений на форумах, например, phpBB).

Т.е, это должна быть форма (или часть формы - компонент), на которой есть поле для текста, а сверху кнопочки редактирования (жирность, наклон, подчеркнуто, цвет, выравнивание, размер шрифт, список и т.п.)

готов купить существующий или,

если такого еще не существует, то сколько это будет стоить на заказ?

14 лет назад
radistao
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
romanick
Роман 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Все отлично, никаких претензий (хотя это и не совсем полноценный проект был, но это уже не проблема исполнителя)
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