$500
Нужен реализованный алгоритм расчета вероятностей в покере для следующий игр: Texas Holdem Hi/Lo Omaha Omaha Hi/Lo 7-Card Stud 7-Card Stud Hi/Lo 7-Card Stud Hi/Lo No Qualifier Razz ...
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
15 лет назад
Нужен реализованный алгоритм расчета вероятностей в покере для следующий игр: Texas Holdem Hi/Lo Omaha Omaha Hi/Lo 7-Card Stud 7-Card Stud Hi/Lo 7-Card Stud Hi/Lo No Qualifier Razz ...
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Для приложения, созданом в Builder C++ 6 нужен WYSIWYG-редактор (HTML-редактора), с функционалом, как большинство известных (TinyMCE; редактор сообщений на форумах, например, phpBB). Т.е, это должна быть форма (или часть формы - компонент), ...