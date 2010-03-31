Приветствую! На проект требуется человек, хорошо разбирающийся в устройстве виндоса, а также протокола tcp/ip и браузерах. Проект интересный, творческий! p.s. сразу оставляйте асю для связи)
Расчет вероятностей в покере
Нужен реализованный алгоритм расчета вероятностей в покере для следующий игр:
Texas Holdem Hi/Lo
Omaha
Omaha Hi/Lo
7-Card Stud
7-Card Stud Hi/Lo
7-Card Stud Hi/Lo No Qualifier
Razz
Нужен приложение для расчёта вероятностей либо алгоритм определения "величины руки" (Hand Evaluator)
на php + external lib, или actionscript ( в крайнем случае, С++ или паскаль).
UI не нужен - только исходники для алгоритмов (идеал - функция, которой на вход подается значение карт игроков и прикупа, а на выходе мы получаем количество выиграшей, ничьих и проиграшей для каждой руки. пример такого реализации такого алгоритма:
http://www.brecware.com/Software/software.html ).
Пример того, что надо сделать (другие игры, кроме Холдема):
http://www.pokerlistings.com/online-poker-odds-calculator
Пожалуйста, не беритесь за это, если вы не пробовали ни разу или если вы не сильны в покере - не тратьте время мое и ваше, т.к. я уже не первый день борюсь с этой задачей - отвечайте, если вы хоть раз играли в эти виды покера или реализовывали что-то подобное.
ДОБАВИЛ (через час): спасибо большое за ответы, но не надо пробовать или советовать - я уже давно не студент, а преподаватель вычислительной техники, теорию вероятности и комбинаторику знаю не по наслышке.
Я уже 3 неделю вожусь с этой задачей - мне нужно решение. Для Техасского Холдема я сделал, а вот для остальных - плохо получается. говорю конкретнее:
1) мне нужен алгоритм для Омахи, который по 4-м картам игрока и 5 картах прикупа может посчитать значение (вес) руки, разумеется максимальный (т.е. максимальный вес 9-карточной комбинации, но без 2-х карт игрока!!!, как в правилах Омахи ).
2) для 7-кард и Разз нужен алгоритм симуляции, т.к. там невозможно перебрать все варианты на обычной машине (их больше 18 млрд).
алгоримт оценки веса 7-карточной комбинации у меня есть, правда для Холдема
перед тем, как сделать выводи о "простоте" этой задачи - почитайте, пожалуйста, вот эту статью
http://www.codingthewheel.com/archives/poker-hand-evaluator-roundup
(здесь даже выложены исходники многих алгоритмов, но будьте готовы компилить под Линухой)
там вы увидите способы оценки веса руки и поймете их "простоту".
После этого вы сможете более разумно оценить, на сколько это просто и потяните ли вы это.
Скажу по себе: имея 100% рабочие исходники на С++ я 2 дня переводил и дебажил текст на ActionScript, т.е. 2 дня я потратил, чтобы ГОТОВЫЕ алгоритмы привести в рабочий вид.
Спасибо, если вы правильно поняли, но я бы не платил $500 за советы :)
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