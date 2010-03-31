Расчет вероятностей в покере

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Закрыт4 заявки395 просмотров

Нужен реализованный алгоритм расчета вероятностей в покере для следующий игр:

Texas Holdem Hi/Lo

Omaha

Omaha Hi/Lo

7-Card Stud

7-Card Stud Hi/Lo

7-Card Stud Hi/Lo No Qualifier

Razz

Нужен приложение для расчёта вероятностей либо алгоритм определения "величины руки" (Hand Evaluator)

на php + external lib, или actionscript ( в крайнем случае, С++ или паскаль).

UI не нужен - только исходники для алгоритмов (идеал - функция, которой на вход подается значение карт игроков и прикупа, а на выходе мы получаем количество выиграшей, ничьих и проиграшей для каждой руки. пример такого реализации такого алгоритма:

http://www.brecware.com/Software/software.html ).

Пример того, что надо сделать (другие игры, кроме Холдема):

http://www.pokerlistings.com/online-poker-odds-calculator

Пожалуйста, не беритесь за это, если вы не пробовали ни разу или если вы не сильны в покере - не тратьте время мое и ваше, т.к. я уже не первый день борюсь с этой задачей - отвечайте, если вы хоть раз играли в эти виды покера или реализовывали что-то подобное.

ДОБАВИЛ (через час): спасибо большое за ответы, но не надо пробовать или советовать - я уже давно не студент, а преподаватель вычислительной техники, теорию вероятности и комбинаторику знаю не по наслышке.

Я уже 3 неделю вожусь с этой задачей - мне нужно решение. Для Техасского Холдема я сделал, а вот для остальных - плохо получается. говорю конкретнее:

1) мне нужен алгоритм для Омахи, который по 4-м картам игрока и 5 картах прикупа может посчитать значение (вес) руки, разумеется максимальный (т.е. максимальный вес 9-карточной комбинации, но без 2-х карт игрока!!!, как в правилах Омахи ).

2) для 7-кард и Разз нужен алгоритм симуляции, т.к. там невозможно перебрать все варианты на обычной машине (их больше 18 млрд).

алгоримт оценки веса 7-карточной комбинации у меня есть, правда для Холдема

перед тем, как сделать выводи о "простоте" этой задачи - почитайте, пожалуйста, вот эту статью

http://www.codingthewheel.com/archives/poker-hand-evaluator-roundup

(здесь даже выложены исходники многих алгоритмов, но будьте готовы компилить под Линухой)

там вы увидите способы оценки веса руки и поймете их "простоту".

После этого вы сможете более разумно оценить, на сколько это просто и потяните ли вы это.

Скажу по себе: имея 100% рабочие исходники на С++ я 2 дня переводил и дебажил текст на ActionScript, т.е. 2 дня я потратил, чтобы ГОТОВЫЕ алгоритмы привести в рабочий вид.

Спасибо, если вы правильно поняли, но я бы не платил $500 за советы :)

PHP
15 лет назад
radistao
32 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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