Есть программа. Она рисует круг по определенному алгоритму(методу полярных векторно-параметричних поликоординатных)... Рисуется этот круг кривым, а надо, чтобы ровным. Нужно или исправить ошибку или написать заново прогу. Формулы + теорию дам!
Потоковое вещание видео и звука в реальном времени
Потоковое вещание видео и звука в реальном времени на сайт
имеется сервер достаточно мощный
канал на 100Mb
домен куплен
хостинг есть
установлен и разработан сайт
нужно установить ПО (можно free или лицензионное которое понадобится, ТОЛЬКО НЕ ЛОМАННОЕ!!!! )
желательно чтобы на ОС Windows Server x64
более подробно по асе или скайпу
после установки и настройки возможна работа удаленно об этом договоримся отдельно...
обязательно предоставление демо или у меня или у вас
срок показа демо до утра пятницы
срок полной установки на сервере до 5.04.2010
Заявки фрилансеров
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