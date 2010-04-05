Потоковое вещание видео и звука в реальном времени на сайт

имеется сервер достаточно мощный

канал на 100Mb

домен куплен

хостинг есть

установлен и разработан сайт

нужно установить ПО (можно free или лицензионное которое понадобится, ТОЛЬКО НЕ ЛОМАННОЕ!!!! )

желательно чтобы на ОС Windows Server x64

более подробно по асе или скайпу

после установки и настройки возможна работа удаленно об этом договоримся отдельно...

обязательно предоставление демо или у меня или у вас

срок показа демо до утра пятницы

срок полной установки на сервере до 5.04.2010