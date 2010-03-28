Нужно переименовать файлы из title в имя файла
Парсер открытых счётчиков LiveInternet
Вкратце - программа должна искать не запароленные счётчики LiveInternet на сайтах находящихся в ТОП50 выдаче яндекса по заданному запросу(ам).
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