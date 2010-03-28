Разработать мультимедийный диск.

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Закрыт1 заявка190 просмотров

Необходимо разработать мультимедийный диск, аналог http://library.ryazan.su/glibrary/index.php?start=1&page=101

Сроки 2 недели.

Интересую только исполнители из Москвы, т.к. необходимо будет постоянно встречаться в офисе и обсуждать результаты работы.

От вас жду стоимость, работы и контакты.

15 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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