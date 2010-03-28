Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
Разработать мультимедийный диск.
Необходимо разработать мультимедийный диск, аналог http://library.ryazan.su/glibrary/index.php?start=1&page=101
Сроки 2 недели.
Интересую только исполнители из Москвы, т.к. необходимо будет постоянно встречаться в офисе и обсуждать результаты работы.
От вас жду стоимость, работы и контакты.
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