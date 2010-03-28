Суть задания . Есть программа Visual.Web.Ripper.v2.10.3 (она на английском ). Нужно разобраться как она работает , написать краткую инструкцию . ...
Тест «Таблицы Шульте»
Таблица Шульте представляет таблицу 5на5. Квадрат разбивается на 25 ячеек, в которые вписываются в беспорядке числа от 1 до 25.
После нажатия клавиши старт начинает идти время, после чего должна быть возможность искать эти числа в таблице (счет переключаеться на 1 после правильно выбранного числа) и при нажатии на последний (25-й) счет таймера останавливается.Второй этап - от 25 до 1 го (при нажатии на 1 (последний) таймер останавливаеться и записиваеться справа.
пример вида программы на картинке
Не требуеться сделать именно такой интерфейс.
Написать требуется в среде Borland C++Builder 6.
http://tracker.zp.ua/pic/user_upload/IMG59-1269873608.jpg
ООП
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