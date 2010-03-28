Тест «Таблицы Шульте»

Таблица Шульте представляет таблицу 5на5. Квадрат разбивается на 25 ячеек, в которые вписываются в беспорядке числа от 1 до 25.

После нажатия клавиши старт начинает идти время, после чего должна быть возможность искать эти числа в таблице (счет переключаеться на 1 после правильно выбранного числа) и при нажатии на последний (25-й) счет таймера останавливается.Второй этап - от 25 до 1 го (при нажатии на 1 (последний) таймер останавливаеться и записиваеться справа.

пример вида программы на картинке

Не требуеться сделать именно такой интерфейс.

Написать требуется в среде Borland C++Builder 6.

http://tracker.zp.ua/pic/user_upload/IMG59-1269873608.jpg

ООП