Программа для оптического 3D сканера

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Закрыт2 заявки195 просмотров

Для имеющегося прототипа оптического 3D сканера требуется написать программу получения модели в формате STL.

Работа в офисе или на вашей территории, московский регион(Ногинск).

15 лет назад
rudent
Михаил 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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