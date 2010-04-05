Delphi. Конвертер dvd в avi, для Попова Станислава

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка282 просмотра

Необходимо разработать программу для конвертации dvd в avi.

Delphi
15 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

staszx
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
15 лет назад
$100
7 дней
Второй раз работаю со Стасом и не жалею. Очень ответственный программист. Отлично ориентируется в своей области - одним словом - мастер. Рекомендую!
В этот раз Александр, так же понятно и доступно выставил задание, как и в предыдущий раз, оплату произвел своевременно, даже большую часть оплатил до завершения проекта. Сотрудничеством я остался доволен.

Заявки фрилансеров

staszx
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
15 лет назад

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