Запрограммировать мат.модель

Во вложении глава из книги, где описывается некоторая математическая модель и программный комплекс. Сам текст программы утерян за давностью лет.

Требуется запрограммировать модель. Также приложен файл с примерным тех.заданием (можете выработать свое на основе).

Средство реализации: не определено, предлагайте варианты. Дорогие программные комплексы (типа FlowVision) скорее всего не подойдут, так как лицензии на них нет, а покупать очень дорого.

Срок: не срочно.

Требования: комментарии в коде и/или дополнительный текст с указанием структуры программы, алгоритмов и порядка работы (типа куда что вводить - для лаборанта).

Оплата: по договоренности, так как работа нетипичная.

Из материалов есть дополнительно вся книга (Закрученные газодисперсные потоки в технологических аппаратах).

Предложения можно слать на почту [email protected].