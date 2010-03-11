Необходимо разработать систему учета рабочего времени с десятком различных отчетов. Главные требования — возможность работы по сети, многопользовательский интерфейс, авторизация всех действий и возможность доработки/поддержки в дальнейшем. ТЗ вышлю по требованию.
Запрограммировать мат.модель
Во вложении глава из книги, где описывается некоторая математическая модель и программный комплекс. Сам текст программы утерян за давностью лет.
Требуется запрограммировать модель. Также приложен файл с примерным тех.заданием (можете выработать свое на основе).
Средство реализации: не определено, предлагайте варианты. Дорогие программные комплексы (типа FlowVision) скорее всего не подойдут, так как лицензии на них нет, а покупать очень дорого.
Срок: не срочно.
Требования: комментарии в коде и/или дополнительный текст с указанием структуры программы, алгоритмов и порядка работы (типа куда что вводить - для лаборанта).
Оплата: по договоренности, так как работа нетипичная.
Из материалов есть дополнительно вся книга (Закрученные газодисперсные потоки в технологических аппаратах).
Предложения можно слать на почту [email protected].
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