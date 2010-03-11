Запрограммировать мат.модель

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок351 просмотр

Во вложении глава из книги, где описывается некоторая математическая модель и программный комплекс. Сам текст программы утерян за давностью лет.

Требуется запрограммировать модель. Также приложен файл с примерным тех.заданием (можете выработать свое на основе).

Средство реализации: не определено, предлагайте варианты. Дорогие программные комплексы (типа FlowVision) скорее всего не подойдут, так как лицензии на них нет, а покупать очень дорого.

Срок: не срочно.

Требования: комментарии в коде и/или дополнительный текст с указанием структуры программы, алгоритмов и порядка работы (типа куда что вводить - для лаборанта).

Оплата: по договоренности, так как работа нетипичная.

Из материалов есть дополнительно вся книга (Закрученные газодисперсные потоки в технологических аппаратах).

Предложения можно слать на почту [email protected].

15 лет назад
MatBuro
41 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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