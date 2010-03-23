На Visual Basic для работы со skype, msn и icq

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки204 просмотра

Нужен опытный программист на visual basic со свободным временем для небольшого проекта на 2 недели.

Оплата в wmz

Посредники этот проект не для вас, нужно непосредственное общение с программистом.

Пожалуйста напишите icq, ваш опыт в VB и имя, я стукнусь.

15 лет назад
trams
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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