На Visual Basic для работы со skype, msn и icq

Нужен опытный программист на visual basic со свободным временем для небольшого проекта на 2 недели.

Оплата в wmz

Посредники этот проект не для вас, нужно непосредственное общение с программистом.

Пожалуйста напишите icq, ваш опыт в VB и имя, я стукнусь.