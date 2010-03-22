Нужно сделать программу подобно Textkit или Зеброид. Коротко: Задача программы: генерация csv файла из данных, введенных в поля программы, сохранение csv в кодировке utf-8 Программа из загруженного массива текста ...
SQLite to MySQL конвертер
Нужна прога на Python или Perl или чем нибудь, что без проблем можно запустить под Ubuntu.
Есть база sqlite. Нужно:
* выгрузить из нее данные в mysql
* выгрузить из нее zip архивы в папку
* загрузить имена файлов из zip архивов в mysql
* сконвертировать doc и docx файлы из zip архивов в html с помощью wvWare(http://wvware.sourceforge.net)
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