SQLite to MySQL конвертер

Нужна прога на Python или Perl или чем нибудь, что без проблем можно запустить под Ubuntu.

Есть база sqlite. Нужно:

* выгрузить из нее данные в mysql

* выгрузить из нее zip архивы в папку

* загрузить имена файлов из zip архивов в mysql

* сконвертировать doc и docx файлы из zip архивов в html с помощью wvWare(http://wvware.sourceforge.net)