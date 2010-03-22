Доработать уже существующую программу распознования изображений, в части фильтрации изхображений с применением новых фильтров, и переход на более сложные изображения.
Программа для импорта, редакции, экспорта текста
Нужно сделать программу подобно Textkit или Зеброид.
Коротко:
Задача программы: генерация csv файла из данных, введенных в поля программы, сохранение csv в кодировке utf-8
Программа из загруженного массива текста разбивает его на заголовки и содержание, разбивает по статьям, назначает теги, разделы, картинки.
В дальнейшем возможно сотрудничество для разработки плагинов для этой программы.
Подробное ТЗ по почте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен кроссплатформеный парсер с исходниками..куплю у кого есть готовый или обсужу разработку в л.сЗавершен15 лет назад
- $60
Нужно сделать 3 программы на делфи вариант 1 задания 4,5,6 курсовая в делфи (консоль) вариант 1 Все задания прикреплены оставляйте контакты и цены ...Завершен15 лет назад
Рассматривается три варианта реализации: 1) Компонента слушает сокет и передает строки на внутреннюю процедуру 1С. 2) Компонента является универсальной, работает с любым СОМ-объектом, который сообщил ей на какой метод СОМ-объекта нужно передавать строку. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Написать несложную программку для отправки данных с локальной машины в удаленную базу MySQL.Прикладное ПО26 заявокЗакрыт15 лет назад
Дописать vb.net блог linkwheel poster. цена в час работы?Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно написать программу или скрипт для регистрации освобождающихся доменов через определённого регистратора. (или с ручным указанием регистратора) Функционал: - Можно указывать список доменов для регистрации. - Скрипт/Программа проверять в whois через ...Закрыт15 лет назад
Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен экспортировать все данные из прогрммы в форматы MDB и DBF Как создать плагин: В папке LeaderTask лежат два файла необходимых ...Закрыт15 лет назад
Нужно получить исполняемый файл, положив который в папку с исходными изображениями и запустив его, получилось следующее: -ресайз исходных изображений в папке до размера ШхВ без изменения пропорций, за счет обрезания краев которые ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо сделать следюущиую программу: Возможности программы 1. базовые функции записи видео с экрана (screencapture) и звука как в open source проекте http://camstudio.org/ (возможно на его базе, если код знаком) ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад