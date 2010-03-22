Программа для импорта, редакции, экспорта текста

Нужно сделать программу подобно Textkit или Зеброид.

Коротко:

Задача программы: генерация csv файла из данных, введенных в поля программы, сохранение csv в кодировке utf-8

Программа из загруженного массива текста разбивает его на заголовки и содержание, разбивает по статьям, назначает теги, разделы, картинки.

В дальнейшем возможно сотрудничество для разработки плагинов для этой программы.

Подробное ТЗ по почте.