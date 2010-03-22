Задача сделать программу для преобразования txt файлов в файл импорта phpbb Есть файлики txt. В каждом файлике первая строчка это название темы, вторая первый пост, 3,4,5... ответы на форуме. ...
Регистрация доменов/
Нужно написать программу или скрипт для регистрации освобождающихся доменов через определённого регистратора.
(или с ручным указанием регистратора)
Функционал:
- Можно указывать список доменов для регистрации.
- Скрипт/Программа проверять в whois через определённое время освободился домен или нет. (время проверки указывать вручную время в секундах.)
- Когда домен освобождается, программа/скрипт заходит в панель регистратора и регистрирует освободившийся домен. (Если программа будет, то после успешной регистрации программа издаст Звук который можно указать в настройках.)
Если у вас есть какие то дополнения к программе/скрипту буду рад выслушать.
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