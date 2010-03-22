Регистрация доменов/

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Закрыт5 заявок258 просмотров

Нужно написать программу или скрипт для регистрации освобождающихся доменов через определённого регистратора.

(или с ручным указанием регистратора)

Функционал:

- Можно указывать список доменов для регистрации.

- Скрипт/Программа проверять в whois через определённое время освободился домен или нет. (время проверки указывать вручную время в секундах.)

- Когда домен освобождается, программа/скрипт заходит в панель регистратора и регистрирует освободившийся домен. (Если программа будет, то после успешной регистрации программа издаст Звук который можно указать в настройках.)

Если у вас есть какие то дополнения к программе/скрипту буду рад выслушать.

15 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
15 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
15 лет назад

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