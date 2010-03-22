Регистрация доменов/

Нужно написать программу или скрипт для регистрации освобождающихся доменов через определённого регистратора.

(или с ручным указанием регистратора)

Функционал:

- Можно указывать список доменов для регистрации.

- Скрипт/Программа проверять в whois через определённое время освободился домен или нет. (время проверки указывать вручную время в секундах.)

- Когда домен освобождается, программа/скрипт заходит в панель регистратора и регистрирует освободившийся домен. (Если программа будет, то после успешной регистрации программа издаст Звук который можно указать в настройках.)

Если у вас есть какие то дополнения к программе/скрипту буду рад выслушать.