Программа на LabView

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Нужна программа программа на LabView которая будет работать с бд MySql(можно с обычным текстовым файлом)

1. Поиск пациента по номеру или фио.

2. Добавление нового пациента

3. Простой расчет пары параметров.

MySQL
15 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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