C# Доработать парсер сайта

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Завершен4 заявки290 просмотров

Есть исходники, необходима доработка. Подробности при переписке. Для человека с опытом 2-3 часа максимум.

15 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jeka911
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)
15 лет назад
$50
2 дня
Евгений не сдался, когда в задаче появились трудности, разобрался с ними! Молодец! Переживал за проект! Код написан четко, без "заглушек". Советую как надежного и ответственного программиста.
Александр - хороший заказчик. Требования ставит четко, сам активно участвует в процессе разработки, делает дельные замечания. Заметны качества руководителя проекта. Приятно было поработать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

jeka911
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)
15 лет назад

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