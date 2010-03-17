Многоуровневые базы данных

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Закрыт9 заявок336 просмотров

Требуется программист баз данных многоуровневых, с разделением доступа, системой начисления денег с определенных долях от каждого уровня вышестоящим уровням.

15 лет назад
columbusgr
Мария 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад
$250
25 дней

Заявки фрилансеров

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
15 лет назад

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