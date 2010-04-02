Импорт номенклатуры из Excel в 1с:Предприятие 8.1

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок229 просмотров

Срочный проект. Готов заплатить за срочность.

Необходимо импортировать номенклатуру из 2-х файлов Excel с разной структурой данных в соответствующие разделы в 1C:Предприятие 8.1 Конфигурация «Управление Торговлей 10.3»

В базе номенклатуры уже есть часть товаров, если товар уже есть, то его не нужно заносить. Сравнение товаров производится по полю «Артикул».

Поля «Базовая ед.», «ед. хран.остатков», «ед. для отчетов» всегда имеют значение «шт».

Поле «НДС» всегда имеет значение «без НДС».

Структура импортируемых данных во вложении.

15 лет назад
SMP303
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$72
1 день
Все выполнено. Все работает.
Очередной раз работаю с Алексеем. Была разработана обработка для 1С с нестандартной логикой загрузки характеристик из Microsoft Excel. Все сработало как нужно, всё отлично!

Заявки фрилансеров

codewriter
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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