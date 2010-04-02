Импорт номенклатуры из Excel в 1с:Предприятие 8.1

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Необходимо импортировать номенклатуру из 2-х файлов Excel с разной структурой данных в соответствующие разделы в 1C:Предприятие 8.1 Конфигурация «Управление Торговлей 10.3»

В базе номенклатуры уже есть часть товаров, если товар уже есть, то его не нужно заносить. Сравнение товаров производится по полю «Артикул».

Поля «Базовая ед.», «ед. хран.остатков», «ед. для отчетов» всегда имеют значение «шт».

Поле «НДС» всегда имеет значение «без НДС».

Структура импортируемых данных во вложении.