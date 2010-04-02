Доброго времени суток, веблансеры. Нужен простенький сип-клиент с возможностью 1) цикличного набора номера, это очень важная функция, необходимая для дозвона (на номера, куда очень трудно дозвониться); 2) распознавания сигналов сети (занято, не ...
Импорт номенклатуры из Excel в 1с:Предприятие 8.1
Срочный проект. Готов заплатить за срочность.
Необходимо импортировать номенклатуру из 2-х файлов Excel с разной структурой данных в соответствующие разделы в 1C:Предприятие 8.1 Конфигурация «Управление Торговлей 10.3»
В базе номенклатуры уже есть часть товаров, если товар уже есть, то его не нужно заносить. Сравнение товаров производится по полю «Артикул».
Поля «Базовая ед.», «ед. хран.остатков», «ед. для отчетов» всегда имеют значение «шт».
Поле «НДС» всегда имеет значение «без НДС».
Структура импортируемых данных во вложении.
Выбранный исполнитель
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