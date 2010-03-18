Макрос на VBA

Создать книгу Excel с названием «General Book» и в ней создать макрос с названием «SMacroRun».

Макрос «SMacroRun» должен создать книгу Excel с названием «Table Book» в директории «R:\».

В книге «Table Book» макрос «SMacroRun» создает на листе «Table» матрицу 100х100 и заполняет ее величинами, распределенными нормально с парметрами (5, 100) на отрезке [-100, 100], имеется ввиду, что если величина выпадает за предел, она не учитывается.

Следующим шагом макрос «SMacroRun» находит квадрат (т.е. возводит данную матрицу в квадрат), описанной выше матрицы, и записывает его на лист «Matrix» в книге «Table Book» и сохраняет эту книгу.

Сохраняете книгу «General Book» с проектом VBA и переименовываете «Table Book» на «Table Book1».

Заходите в книгу «Table Book1» и создаете макрос с названием «SMacroGo», который активирует макрос «SMacroRun» в книге «General Book», которая предполагается закрытой и лежащей в директории «R:\».