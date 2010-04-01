Программа работающая с joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок242 просмотра

Требуется написание программы, которая будет работать с joomla+virtuemart.

Программа авторизуется в админку jooml'ы, заходит в виртуемарт и добавляет в описание товаров текст из файла.

Более подробное ТЗ в личку.

Joomla
15 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Оценил бы на 11, но... Работой остался очень доволен. Могу характеризовать Дениса как порядочного и ответственного фрилансера, а как программиста - просто профессионалом. В процессе работы всегда был на связи и оперативно вносил все доработки.
Был рад сотрудничеству. Своевременная оплата. Отличный заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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