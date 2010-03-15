Сделать инсталлятор для Excel Add-In 2007

Имеется библиотека DLL, написанная на C#, которая содержит пользовательские функции для Excel 2007. Нужно написать инсталлятор, который бы полностью устанавливал Add-In в Экселе.

Инсталлятор должен как инсталлировать, так и деинсталлировать Аддин.

Ручная процедура инсталляции состоит из следующих этапов:

1) Вызов regasm и регистрация библиотеки через него

2) Вызов Экселя и регистрация библиотеки через Параметры Эксель -- Надстройки -- Надстройки Эксель -- Автоматизация

3) Аддин присутствует в списке под именем CompeteAddin.CompeteAddinFunctions

Проверочная формула в ячейке:

=Traffic("yandex.ru")

DLL прилагается.