Выгрузка документов и справочников из 1С 7.7 в 8.0

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки147 просмотров

Необходимо написать внешнюю обработку (обработки) для оперативной выгрузки/загрузки документов и справочников из 1С:Предприятие 7.7 в 8.0. Базы сильно отличаются, идентификаторы документов и справочников не совпадают. При переносе должны переноситься не только строковые данные, но и подчинённые справочники.

При работе над проектом обязательна связь по телефону.

Возможна работа непосредственно в офисе в Санкт-Петербурге с соответствующей доплатой.

15 лет назад
Crockett
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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