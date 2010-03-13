Выгрузка документов и справочников из 1С 7.7 в 8.0

Необходимо написать внешнюю обработку (обработки) для оперативной выгрузки/загрузки документов и справочников из 1С:Предприятие 7.7 в 8.0. Базы сильно отличаются, идентификаторы документов и справочников не совпадают. При переносе должны переноситься не только строковые данные, но и подчинённые справочники.

При работе над проектом обязательна связь по телефону.

Возможна работа непосредственно в офисе в Санкт-Петербурге с соответствующей доплатой.