Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен уметь синхронизировать контакты, задачи, встречи, замекти на LeaderTask и Outlook. Описание интерфеса плагинов (API) LeaderTask по запросу. ПОЖАЛУЙСТА ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ ...
Программа для сравнения прайс-листов
Требуется написать программу для сравнения 2 прайс-листов (файлы эксель), и вывода результата сравнения цен в виде таблицы (сохранение в файл приветствуется обоими руками).
Также желательна возможность поиска в результатах по коду товара и/или названию.
Файлы представляют собой таблицы эксель. Первое поле - уникальный код товара (для каждой таблицы - свой), второе описание, третье - цена.
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