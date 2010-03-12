Программа для сравнения прайс-листов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок257 просмотров

Требуется написать программу для сравнения 2 прайс-листов (файлы эксель), и вывода результата сравнения цен в виде таблицы (сохранение в файл приветствуется обоими руками).

Также желательна возможность поиска в результатах по коду товара и/или названию.

Файлы представляют собой таблицы эксель. Первое поле - уникальный код товара (для каждой таблицы - свой), второе описание, третье - цена.

15 лет назад
Vorobeyko
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Biggemot
Никита 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$17
2 дня

Заявки фрилансеров

Biggemot
Никита 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать DLL плагин для синхронизации

    Необходимо написать DLL плагин для программы LeaderTask. Плагин должен уметь синхронизировать контакты, задачи, встречи, замекти на LeaderTask и Outlook. Описание интерфеса плагинов (API) LeaderTask по запросу. ПОЖАЛУЙСТА ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интерйфейс

    Имеется база данных на sybase 10,нужно на delphi 7 сделать для неё интерфейс. Создать формы для просмотра, редактирования справочников Создать форму просмотра основной таблицы Создать ...

    Delphi
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа (на основе БД) для проведения розыгрыша.

    Программа Win XP (на основе БД) для проведения розыгрыша. Стандартное заполнение данных участников, подсчет количества балов из расчета суммы, дата, выборка из БД по заданным параметрам. Более подробно по лел. или Skype. Мне нужно ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработать html

    Программа которая сможет обработать html файлы. работа с тегами. Оставляйте контакты, свяжусь с вами

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа работы с сайтом

    Требуется программист для написания программы работы с сайтом. все подробности и тз по icq 581673862 оплата через сервис безопасных сделок.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плагин для Google Chrome

    Плагин для заливки фото Основные функции: логин на сайт заливка с компьтера ( мульти) заливка с указанием ссылки возможность сделать screen и залить ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад