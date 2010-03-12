Программа Win XP (на основе БД) для проведения розыгрыша. Стандартное заполнение данных участников, подсчет количества балов из расчета суммы, дата, выборка из БД по заданным параметрам. Более подробно по лел. или Skype. Мне нужно ...
Программа "Калькулятор"
Необходимо создать програмку "калькулятор" как на
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