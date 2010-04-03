Целевая установка. Проектирование средствами визуально-ориентированных языков программирования информационно-справочной системы по указанной предметной области с элементами обеспечения потребителей регламентными и нерегламентными (произвольными) запросами. Основные решаемые вопросы. 1. Разработать состав и структуру информационной базы ...
Импорт и экспорт сертификатов
Нужна консольная программа для импорта/экспорта сертификатов в Win XP-7.
Работа через CryptAPI.
Подробности в ПМ.
Выбранный исполнитель
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