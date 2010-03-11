Производим набор опытных кандидатов, специалистов-програмистов в данной области для дальнейшего плодотворного сотрудничества в большом проекте по Логистике(склад): програмирование БД Oracle SQL v 12, WMS v 12.1.1.12, java приложений. При выборе учитываеться: -опыт, навыки, ...
Создание индивидуальной сборки клиента DC++
Нужно создать индивидуальную сборку клиента DC++ на основе существующей. Требуется исполнитель с соответствующим опытом работы. Выбор исполнителя производится в два этапа. 1й этап предварительный отбор кандидатов по опыту работы в данном конкретном направлении. Желательно озвучивать ваши возможности в этой области. 2й этап - с отобранными исполнителями набрасываем техническое задание, они высказывают свои пожелания по стоимости и срокам.
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