Создание индивидуальной сборки клиента DC++

Нужно создать индивидуальную сборку клиента DC++ на основе существующей. Требуется исполнитель с соответствующим опытом работы. Выбор исполнителя производится в два этапа. 1й этап предварительный отбор кандидатов по опыту работы в данном конкретном направлении. Желательно озвучивать ваши возможности в этой области. 2й этап - с отобранными исполнителями набрасываем техническое задание, они высказывают свои пожелания по стоимости и срокам.