Alexway

Алексей Безродных Alexway

 
51 годРоссия/Новосибирск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Loginza для uCoz

    $50

    В связи с открытием php в uCoz появилась возможность устанавливать авторизацию Loginza на сайтах uCoz. Требуется создать пример внедрения на сайте loginza.ucoz.ru и разработать инструкции для самостоятельной установки и настройки. При обсуждении работы жду ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Элементы документооборота на интранет Sharepoint

    Имеется: Sharepoint корпоративный портал на Parking.ru. Требуется: Создать систему управления договорами (упрощенное отслеживание документооборота и работ по договорам) Как выполняется: 1. Создается библиотека документов для хранения первоначальных текстов договорной документации. Обычно по каждому договору 2-5 файлов Exel, Word, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание индивидуальной сборки клиента DC++

    Нужно создать индивидуальную сборку клиента DC++ на основе существующей. Требуется исполнитель с соответствующим опытом работы. Выбор исполнителя производится в два этапа. 1й этап предварительный отбор кандидатов по опыту работы в данном конкретном направлении. Желательно озвучивать ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корректировка дизайна сайта на Ucoz

    $50

    Сайт toist.3dn.ru Требуется изменить дизайн (шаблон, css), так как он бесплатный и доступный к использованию другими, но в целом неплохой. Т.е. по большому счету надо: 1. Изменить цвета 2. Увеличить ширину 3. Заменить стандартную картинку в шапке 4. Добавить логотип ...

    Дизайн сайтаCSS
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшие изменения в сайте на Ucoz

    $15

    http://guide.my1.ru Сайт маленький и направлен на одну задачу - добавление зарегистрированными пользователями постов в блог. Соответственно надо сделать что бы эта функция качественно работала. Скорее всего все возможно средствами самого Укоза. 1. Главная страница - должны ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание логотипа проектной организации

    $50

    Требуется логотип проектной организации. Направление деятельности: техническое обследование зданий и сооружений, строительная экспертиза, проектные работы. Под логотипом подразумевается графическое изображение (символ), четко читаемое при масштабировании, в том числе в одноцветном варианте, и фирменное написание названия организации. Бюджет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный логотип + (возможно) Фирменный стиль

    Нужен логотип компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги современного уровня (wi-fi, ip-телефония, спутниковый интернет, цифровое телевидение и пр. для населения малых городов и поселков). Под логотипом понимается графическое изображение (символ) и фирменное написание названия компании. Требования: 1. профессионализм выполнения 2. запоминаемость 3. ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
temaR
28 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Небольшие изменения в сайте на Ucoz
Работал с этим человеком. Не было никаких вопросов и расхождений. Быстро заплатил. Советую работать с этим человеком!
Работа выполнена быстро с надлежащим качеством, все пожелания учтены. Знания системы Ucoz налицо. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв