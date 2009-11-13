Сайт toist.3dn.ru Требуется изменить дизайн (шаблон, css), так как он бесплатный и доступный к использованию другими, но в целом неплохой. Т.е. по большому счету надо: 1. Изменить цвета 2. Увеличить ширину 3. Заменить стандартную картинку в шапке 4. Добавить логотип ...