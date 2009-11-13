В связи с открытием php в uCoz появилась возможность устанавливать авторизацию Loginza на сайтах uCoz. Требуется создать пример внедрения на сайте loginza.ucoz.ru и разработать инструкции для самостоятельной установки и настройки. При обсуждении работы жду ...
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется: Sharepoint корпоративный портал на Parking.ru. Требуется: Создать систему управления договорами (упрощенное отслеживание документооборота и работ по договорам) Как выполняется: 1. Создается библиотека документов для хранения первоначальных текстов договорной документации. Обычно по каждому договору 2-5 файлов Exel, Word, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать индивидуальную сборку клиента DC++ на основе существующей. Требуется исполнитель с соответствующим опытом работы. Выбор исполнителя производится в два этапа. 1й этап предварительный отбор кандидатов по опыту работы в данном конкретном направлении. Желательно озвучивать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт toist.3dn.ru Требуется изменить дизайн (шаблон, css), так как он бесплатный и доступный к использованию другими, но в целом неплохой. Т.е. по большому счету надо: 1. Изменить цвета 2. Увеличить ширину 3. Заменить стандартную картинку в шапке 4. Добавить логотип ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
http://guide.my1.ru Сайт маленький и направлен на одну задачу - добавление зарегистрированными пользователями постов в блог. Соответственно надо сделать что бы эта функция качественно работала. Скорее всего все возможно средствами самого Укоза. 1. Главная страница - должны ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Требуется логотип проектной организации. Направление деятельности: техническое обследование зданий и сооружений, строительная экспертиза, проектные работы. Под логотипом подразумевается графическое изображение (символ), четко читаемое при масштабировании, в том числе в одноцветном варианте, и фирменное написание названия организации. Бюджет ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен логотип компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги современного уровня (wi-fi, ip-телефония, спутниковый интернет, цифровое телевидение и пр. для населения малых городов и поселков). Под логотипом понимается графическое изображение (символ) и фирменное написание названия компании. Требования: 1. профессионализм выполнения 2. запоминаемость 3. ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт14 лет назад