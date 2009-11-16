Небольшие изменения в сайте на Ucoz

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки160 просмотров
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http://guide.my1.ru Сайт маленький и направлен на одну задачу - добавление зарегистрированными пользователями постов в блог. Соответственно надо сделать что бы эта функция качественно работала. Скорее всего все возможно средствами самого Укоза.

1. Главная страница - должны выводится категории и ссылка на добавление материалов.

2. Блог - выводится список кратких описаний постов и ссылка на добавление материалов.

3. При просмотре конкретного поста выводятся все поля материала.

4. На всех страницах видны топ по голосованию и список последних добавленных (только названия)

Предложения приветствуются, но наворотов не требуется. Все должно быть предельно просто и лаконично.

14 лет назад
Alexway
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
temaR
28 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро с надлежащим качеством, все пожелания учтены. Знания системы Ucoz налицо. Буду обращаться еще.
Работал с этим человеком. Не было никаких вопросов и расхождений. Быстро заплатил. Советую работать с этим человеком!
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