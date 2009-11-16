Небольшие изменения в сайте на Ucoz

http://guide.my1.ru Сайт маленький и направлен на одну задачу - добавление зарегистрированными пользователями постов в блог. Соответственно надо сделать что бы эта функция качественно работала. Скорее всего все возможно средствами самого Укоза.

1. Главная страница - должны выводится категории и ссылка на добавление материалов.

2. Блог - выводится список кратких описаний постов и ссылка на добавление материалов.

3. При просмотре конкретного поста выводятся все поля материала.

4. На всех страницах видны топ по голосованию и список последних добавленных (только названия)

Предложения приветствуются, но наворотов не требуется. Все должно быть предельно просто и лаконично.