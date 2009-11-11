Собрать сайт на Друпале

$250
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка214 просмотров
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Движок на Друпале, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект туристического портала..

Читайте внимательно ТЗ, бу работать с тем кто сделаем быстро и качественно.

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Требования к Исполнителю:

В сервисе не менее 3 мес.

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14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
avikweb
Михаил 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней
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