Собрать сайт на Друпале

Нужно добавить дополнительные функции в существующий сайт, четко согласно описанию. Здесь http://webcoach.ru/description.rar power point файлы с детальным описанием. Сайт сделан на Джумле http://www.helpbazaar.com Кроме описанного в файлах: Сейчас сайт на Joomla 1.5.3, нужно будет перевести на Joomla ...
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Движок на Друпале, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект туристического портала..
Читайте внимательно ТЗ, бу работать с тем кто сделаем быстро и качественно.
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Требования к Исполнителю:
В сервисе не менее 3 мес.
Опыт работы с Друпалом
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