Собрать сайт на Друпале

Движок на Друпале, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект туристического портала..

Читайте внимательно ТЗ, бу работать с тем кто сделаем быстро и качественно.

Заказов будет много!

--------------------

Требования к Исполнителю:

В сервисе не менее 3 мес.

Опыт работы с Друпалом

Показать работы ваши на этой CMS

----------------------

Писать мне только на ICQ: 481938136