Элементы документооборота на интранет Sharepoint

Имеется: Sharepoint корпоративный портал на Parking.ru.

Требуется: Создать систему управления договорами (упрощенное отслеживание документооборота и работ по договорам)

Как выполняется:

1. Создается библиотека документов для хранения первоначальных текстов договорной документации. Обычно по каждому договору 2-5 файлов Exel, Word, рисунок хранятся в отдельной папке в разделе Договоры 2010 г. Т.е. иерархическая структура папок в библиотеке. К данной библиотеке предоставляется доступ большинству сотрудников через рабочую область MS Groove.

2. Создается список элементов типа "Договор" с некоторым количеством столбцов для вбивания туда основных параметров договора.

3. Создается библиотека отсканированных документов с файлами уже подписанной договорной документации.

4. Библиотеки файлов договорной документации связывается со списком например по средствам общего поля.

5. Для работы создается 2-3 страницы веб-частей. Например список договоров в упрощенном представлении с отображением связанных документов.

Рабочие процессы: пока не понятно какие, но нужны уведомления на почту по определенным срокам из параметров элемента Договор.

Требования:

Дизайнерские изыски не требуются, понятность и удобство работы со страницами веб-частей, представления библиотек и списков могут быть в дальнейшем настроены самостоятельно, так же как и введение дополнительных полей для элементов Договор.

Похожая реализация в штатном узле Акции.

Конкурс в 2 этапа:

1й этап - выставляете сроки, цены, хвастаетесь выполненными аналогичными проектами, задаете уточняющие вопросы. Отбирается 5-10 кандидатов. Срок проведения 3 дня.

2й этап - уточняется задание в соответствии с заданными ранее вопросами, оговаривается диапазон цены и сроков. Выбирается исполнитель. Срок проведения 2 дня.