Webasyst добавить скрипт

Необходимо сделать с нуля или модифицировать интернет-магазин + парсер. Интернет-магазин будет открыт только для зарегистрированных и апрувленных пользователей. Модули стандартные: каталог, ЛК, корзина, оформление счетов. Парсер – необходимо по логину и паролю заходить в другой магазин, собирать ...
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Здравствуйте.
На странице прайс-лист обычно выпадает весь прайс с категориями и подкатегориями нужно сделать выпадающий список, т.е. при нажатии на категории плавное выезжали подкатегории...
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