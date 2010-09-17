Webasyst добавить скрипт

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$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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Здравствуйте.

На странице прайс-лист обычно выпадает весь прайс с категориями и подкатегориями нужно сделать выпадающий список, т.е. при нажатии на категории плавное выезжали подкатегории...

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
serrrgey
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
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