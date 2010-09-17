Webasyst добавить скрипт

Необходимо сделать с нуля или модифицировать интернет-магазин + парсер. Интернет-магазин будет открыт только для зарегистрированных и апрувленных пользователей. Модули стандартные: каталог, ЛК, корзина, оформление счетов. Парсер – необходимо по логину и паролю заходить в другой магазин, собирать ...